Gençlere kurşun yağmuru

Dehşet verici olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında bir kafede, iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sözleşen iki grup, ormanda buluştu. Batuhan B. (21), araç içinde oturan Azad Demir (22), Abdurrahim Doğan (19), Mehmet Sait Medeni'ye (19) tabancayla ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan sonra araçtan inerek kaçan Azad Men ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. Mendi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan şüpheli Batuhan B. ile arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) gözaltına alındı. Öldürülen gençlerin kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek Batuhan B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştuğu ortaya çıktı. Doğan Mardin'de, Medeni Ağrı'da, Demir ise Çeşme'de toprağa verilecek.