Gençlere ücretsiz pilot olma fırsatı

Ülke genelinde örgün öğrencilerine ücretsiz pilotaj eğitimi veren tek okul olma özelliği taşıyan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi pilotaj bölümünün son sınıf öğrencileri havayolu şirketlerinin yakın takibinde bulunuyor. Bölümde verilen uçuş simülasyonu eğitimi ile öğrenciler binlerce feet yükseklikte tecrübe edecekleri deneyimin yüzde 90 oranında benzerini sınıf içerisinde yaşıyor. Hava trafik kontrol bölümünde okuyan öğrenciler de uluslararası standartlarda eğitim alıp yetişiyor. Üniversite bünyesinde bulunan havaalanıyla da yine bir ilk gerçekleştiriliyor. Rektör Adnan Özcan, "Türkiye'de pilot yetiştiren tek devlet üniversitesiyiz. Öğrencilerimiz bütün sertifikasyonlara sahip olup burayı bitirdiklerinde ikinci pilot olarak direkt işe başlıyor. 360 derece simülasyon alanımız mevcut. Öğrencilerimiz uluslararası standartlarda eğitim görüp yetişiyor" dedi.Öğrenciler bölümlerini şu şekilde anlattı:Pilotaj Öğrencisi İrem Begüm Erdem: İkinci sınıftan sonra uçuş derslerimiz başlıyor. Tecrübeli hocalardan en az 226 saat süren uçuş eğitimi alacağız. Sürenin 40 saati simülasyonda olacak.Pilotaj Öğrencisi Doğa Bekem Aksu: Her uçuş günü bizim için ayrı sınav. Yanlışlarımızı hocalarla yaptığımız uçuşlarda fark edip hemen düzeltiyoruz. Hedefim her şeyden önce yürekli, bilekli, bilgili, disiplinli bir pilot olmak.Hava trafik kontrol öğrencisi Asuman Demirel: Oldukça donanımlı hocalarımız var. Okulumuzun imkânları iyi. Simülasyon odalarımız, laboratuvarlarımız var.Hava trafik kontrol öğrencisi Ferhat Çolak: Uçak indirme ve kaldırmanın yanında stres yönetimi dersi de alıyoruz.Hava trafik kontrol öğrencisi Hakan Özbek: Meydan yönetmeyi, trafikte iniş kalkışı öğreniyoruz. Havaalanlarında işler nasıl ilerliyor bire bir görebiliyoruz.Hava trafik kontrol öğrencisi Emre Kaan Eroğlu: Üniversiteye hazırlanan öğrencilere gelecek vaat ettiği için tavsiye ederim.