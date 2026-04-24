Gençleri TEKNOFEST heyecanı sardı

Türkiye'nin teknoloji geliştirme ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST için geri sayım başladı. Bu yıl 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa
GAP Havalimanı'ndaki festivalde, teknoloji yarışmaları, uçuş gösterileri, bilim atölyeleri, sergiler ve girişimcilik etkinlikleri düzenlenecek.
YENİ YARIŞMALAR
Yeni yarışmaların eklendiği festivalde, "Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" bu yıl ilk kez başvuruya açıldı.
52 KATEGORİ
TEKNOFEST 2026
'da, gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması" gibi pek çok alanda toplam 52 kategoride yarışma yer alacak.
YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ
Yarışmalarda dereceye giren takımlara para ödülü ve proje desteği sağlandığı TEKNOFEST, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji çalışmalarının sergilendiği önemli bir platform olarak da öne çıkıyor.