Gençlerin eğlencesi faciayla bitti: 4 ölü

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi, Güney Çevre Yolunda gece yarısı otomobilin duvara çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada, LPG'li araçta yanarak hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Eğlence dönüşü meydana geldiği iddia edilen kazada, ölenlerin isimlerinin İlker Bulur, (22) Görkem Eroğlu, (20) Buse Beril Altan, (18) Cansel Atmaca, (18) olduğu öğrenildi. Ölenlerden Görkem Eroğlu'un bir alışveriş merkezinde çalıştığını diğerlerinin ise Edirne'de üniversite öğrencisi olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Buse Beril Altan'ın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, gençlerin alkollü bir eğlence mekânından çıktıkları öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Kazada hayatını kaybeden gençlerin, Karaağaç Mahallesinde, iki köprü arası mevkide alkollü bir eğlence mekanından çıktıkları tespit edildi. Görüntülerde Buse Beril Altan'ın İlker Bulur ile mekana girişleri, devamında Görkem Eroğlu'nun Cansel Atmaca ile birlikte yan yana olduğu görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler, gençlerin ölmeden önce son görüntüleri olarak görüldü.

ÇAĞRI MERKEZİNİ TELEFON OTOMATİK ARAMIŞ

Yanarak ölenlerden İlker Bulur'un cep telefonu 112'yi acil arama programı olduğundan otomatik aradığı öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri öğrenim gördükleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.