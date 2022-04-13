Gençlerin kavgası kanlı bitti

SİLAHLI KAVGA SONU OLDU

Havada uçuşan kurşunlardan biri genç Azad Yarar'a isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Azad, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı kavgada yaralanan Barış D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS İZLERİNİ SÜRÜYOR

Cinayetin faillerini yakalamak için çalışma başlatan Bahçelievler Emniyeti bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saatler süren kamera görüntülerini tek tek tarayan ekipler, iki şüphelinin izini sürüyor.