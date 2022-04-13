Gençlerin kavgası kanlı bitti

Genç Yarar'ı hayattan koparan silahlı kavga Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde pazar günü gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarındaki husumeti tatlıya bağlamak için toplanan iki genç grup arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kalabalık grup arasından silah sesleri yükselmeye başladı.
SİLAHLI KAVGA SONU OLDU
Havada uçuşan kurşunlardan biri genç Azad Yarar'a isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Azad, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı kavgada yaralanan Barış D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
POLİS İZLERİNİ SÜRÜYOR
Cinayetin faillerini yakalamak için çalışma başlatan Bahçelievler Emniyeti bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saatler süren kamera görüntülerini tek tek tarayan ekipler, iki şüphelinin izini sürüyor.