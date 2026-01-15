Gençliğin kalbi kış kamplarında atacak

Gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce geleneksel olarak düzenlenen 'Tematik Kış Kampları' bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek. Gençler birçok temada bu kamplarda bir araya gelecek. 10 yıldır gerçekleştirilen kamplardan bugüne kadar 20 bin öğrenci yararlandı. Her sene geliştirilen tematik kamplarda gençlere yeni imkânlar sunuluyor.

81 İLDEN ÖĞRENCİ

"E-Genç" uygulaması üzerinden 5-7 Ocak tarihlerinde alınan kamp katılım başvuruları birçok etken araştırılarak sonuçlandırılırken, gençlerin okuduğu fakültelere yönelik temalarda gerçekleştirilen kamplarda bir araya gelmesi hedefleniyor. 81 ilden 2 bin 100 öğrencinin bir araya geleceği Tematik Kış Kampları, 26-30 Ocak tarihleri arasında 14 farklı şehirde yapılacak. Kamp süresince gençler, kampa ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekânlarını görme fırsatı da yakalayacak.

5 gün boyunca dolu dolu geçecek kamplar kapsamında akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençleri bekliyor. Tematik Kış Kampları, bu yıl 14 farklı ilde 14 farklı temayla gerçekleştirilecek. Diplomat Akademi Kampı Ankara'da, Eğitimciler Kampı Antalya'da, Gastronomi Kampı Gaziantep'te, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Denizli'de, Gönüllülük ve Çevre Kampı Balıkesir'de, İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da, İnsan ve Değer Kampı Şanlıurfa'da, Kış Sporları Kampı Erzurum'da, Mühendislik Kampı Kocaeli'nde, Sosyal Psikoloji Kampı Van'da, Tarih ve Medeniyet Kampı Diyarbakır'da, Türk İslam Sanatları Kampı Konya'da, Yapay Zekâ ve Bilişim Kampı Muğla'da, Yeni Medya ve İletişim Kampı Mersin'de düzenlenecek.