Haberler Yaşam Haberleri Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı ilanı 2025: GSB temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 07:34

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı ilanı 2025: GSB temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı yapacak. Temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım - onarım destek personeli gibi branşlarda alım yapacak bakanlık başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alacak. Adaylar GSB personel alımı başvuru şartları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, ne zaman son?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı ilanı 2025: GSB temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı başvuru şartları temizlik, güvenlik ve bakım-onarım personeli için ayrı ayrı takip ediliyor. KPSS B grubu KPSS P94 puanı ve P3 puanı esas alınarak yapılacak başvurular Kariyer Kapısı'na yönlendiriliyor. Peki, 2025 GSB personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4.400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 9 - 18 Ağustos tarihleri arasında e-devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. İşte, kadro dağılımı:

  • 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 2750 Temizlik Görevlisi,
  • 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 2024 KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım)

2025 GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden personel alımı başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Temizlik Görevlisi Başvuru Şartları

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) – 1. GRUP POZİSYONU İÇİN; a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak, b) Cinsiyeti erkek olmak, c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak, d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak.

2) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) – 2. GRUP POZİSYONU İÇİN; a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak, b) Cinsiyeti kadın olmak, c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak, d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı ilanı 2025: GSB temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz