Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki ilk ekipten deprem tatbikatı: “İstanbul afetlere hazırlıklı olmalı”

Türkiye'de 12 Kasım 1999 depremini anma etkinlikleri ve deprem tatbikatı birçok ilde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Marmaracık Kampı'nda 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü vesilesiyle "Düzce Depremi Yıl Dönümü Tatbikatı" yapıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) ve Atlas Üniversitesi İlk ve Yardım Programı akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla kapsamlı bir deprem afeti tatbikatı gerçekleşti. Deprem tatbikatında arama kurtarma çalışmaları, K9 köpekleri ile enkaz altında iz bulma, göçük altından kurtarma, çadır kurma, yön bulma gibi birçok uygulamalı eğitim ve gösteri yapıldı.

Bu kapsamlı tatbikat ile gençlerin afet bilincini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve toplumun afetlere hazırlık kültürünü desteklemek amaçlanıyor.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜNYESİNDE İLK EKİBİ BİZ KURDUK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Protokol Şube Müdürü Temel Kılınçlı: "Biz gençlerin ve sporcunun bir çatı altında toplandığı bakanlığıyız. Genç nüfus bizde, sağlıklı bireyler bizde, kas gücü bizde. Uzun süre enkazda ve afet bölgelerinden çalışabilecek kişilerden oluşuyoruz. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde arama kurtarma ekipleri kuralım istedik. Bakanlıklar arasında ilk akredite olan ekibi biz kurduk. Şu anda hafif seviyeli ekiplerimiz mevcut. Bu ekiplerimizle olası bir afet durumunda teyakkuzdayız. Her an gelecek olan acil çağrı ile birlikte İstanbul GSB Arama Kurtarma Ekipleri olarak olay yerlerine intikal edebilecek beşeri ve fiziki bütün kaynaklara sahibiz. İki ekibimiz var. Toplanda 60 ama yedeklerle birlikte 74 kişilik ekipten oluşuyoruz. 12 Kasım Düzce Depremi Yıldönümü dolayısı ile hem o güne atıf yapmak ve hem de gelişebilecek afetlere hazılıklı olma kapsamında ekiplerimizin tatbikatla güçlenmesini sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 81 ilimizde teşkilatlanmamız var ve 81 ilde arama kurtarma ekiplerimiz mevcut. Marmaracık'ta ilk tatbikatı yaptık. Deprem ülkesiyiz ve bir afet bölgesiyiz. Temel afet bilincinin ve afet eğitimlerinin hem bireysel hem aile hem de okullarda kavratılması, anlatılması ve uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın eğitimlerini alarak tedbirlerini almaları önerisinde bulunuyoruz."

"DEPREM ANINDA SAKİN OLMAK ÖNEMLİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Arama Kurtarma Ekip Lideri Uğur Kozman: "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda personel olarak çalışanlardan oluşan ekibimiz 2024 yılında kuruldu. Ekipte lojiktikçi, arama kurtarma timi, sağlıkçımız ve ulaştırmacımız var. Asıl amacınız vatandaşlara yardım. Biz hafif seviye arama kurtarma ekibiyiz. AFAD eğitimlerimizi verdi. Bu eğitim sürecinde enkazdan yaralı çıkarma, doğada kayıp arama ve kurtarma eğitimlerini aldık. Bugüne kadar beş göreve katıldık. Vatandaşlarımıza yardımda bulunduk. Bu 6. tatbikatımız. Doğada arama kurtarma, enkazdan çıkarma ve kamp alanı kurulumu gibi eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirdik. Akabinde arkadaşların kamp alanı kurulumu, vatandaşı enkazdan çıkarma tatbikatı yaptık. İHH'nın bizlere gönderdikleri arama kurtarma köpekleri bizlere çok yardımcı. Bu köpeklerimiz çoğu cana değdi. Gençler için yurtlarda tatbikatlar yapıyoruz. Eğitimler de veriliyor. Deprem olduğu zaman 'çök-kapan-cenin pozisyonu alın' diyoruz. Deprem anında sakin olmak önemli. İhmal, heyecan ve panik yaşamlara daha çabuk son veriyor. Ekipte lojiktikçi, arama kurtarma timi, sağlıkçımız ve ulaştırmacımız var."

"ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİNİN SAYISI ARTMALI"

İHH Afet Yönetimi K9 Ekip Sorumlusu Mustafa Yorgancı: "İHH bünyesinde akredite olan üç köpek var. Alttan yetiştirdiğimiz köpekler de var. Türkiye'nin ise 73 tane akredite köpeği var. Alanda olan köpeğimiz Angel 11 kişinin canlı çıkmasını sağladı. Era ve Angel en son Suriye'deki Sedniye Hapishanesi'nde malum sığınakları ve masum insanları aramaya gittik. Farklı operasyonlara da çıkıyoruz. Gebze'de çöken binada da görev yaptık. 12 Kasım tatbikatında ise deprem sonrası evden ayrılan ve arazide kaybolan vatandaşı tespit ettik. Akredite olan köpeklerin sayısı İstanbul depreminde yetmez. Arama kurtarma köpeklerinin sayılarının artması lazım."

"İSTANBUL AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALI"

Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı ve Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kadir Şeker: 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri bir milattır. Bizler hem gençlerin afete karşı hazırlığı hem de acil sağlık hizmetlerinde afetlerde görev alacak olan itfaiyeci yardım teknikeri arkadaşların eğitimi kamu koordinasyonlarının işbirliğini sağlamak için geniş kapsamlı bir tatbikat yaptık. Tatbikat ile birlikte geleceğin ilk yardım teknikerlerine yönelik enkazdan çıkartma ve afetlerde acil sağlıkla alakalı eğitim verildi. Temel çadır kurma eğitimleri, K9 köpekleri enkazda ve doğa iz ve yön bulma eğitimleri verildi. Üniversite öğrencileri ve baktığımızda ekip içerisindeki arkadaşlardan 81 ilden de neredeyse katılımcı bulunuyor. Türkiye yüzde 90 deprem kuşağında bir ülke. İstanbul, Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin diğer bölgeleri, deprem ile başa çıkabilmek için depreme karşı hazırlıklı olmak zorunda. İstanbul her daim afetlere karşı hazırlıklı olmalı."