Gençlik ve Spor Bakanlığından Gaziantep’e dev yurt! Modüler çelik sistemle inşa ediliyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımıyla yapımı tüm hızıyla devam eden ve 2 bin 224 kişilik modüler çelik yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatında çalışmaları aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yurt inşaatının yüzde 75 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını bildiren Vali Çeber, "Yurdumuz modern yapısı, sosyal donatı alanları ve yüksek kapasitesiyle öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.

94 bin metrekare inşaat alanı, 564 oda kapasitesi, 512 kişilik yemekhane, öğrenci okuma salonları, konferans salonu, öğrenci atölyeleri ile gençlerimizin eğitim hayatına değer katacak yurdumuzu inşallah önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz" dedi.