Haberler Yaşam Haberleri Gençlik ve Spor Bakanlığından Gaziantep’e dev yurt! Modüler çelik sistemle inşa ediliyor
Giriş Tarihi: 9.05.2026 14:28

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep’te depreme dayanıklı olması için 2 bin 224 kişi kapasiteli öğrenci yurdunu modüler çelik sistemle inşa ediyor. İnşaatı yüzde 75 oranında tamamlanan yurt kompleksinde öğrenciler için farklı yaşam ve aktivite alanları da yer alıyor.

MEHMET BONCUK
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımıyla yapımı tüm hızıyla devam eden ve 2 bin 224 kişilik modüler çelik yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatında çalışmaları aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yurt inşaatının yüzde 75 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını bildiren Vali Çeber, "Yurdumuz modern yapısı, sosyal donatı alanları ve yüksek kapasitesiyle öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.

94 bin metrekare inşaat alanı, 564 oda kapasitesi, 512 kişilik yemekhane, öğrenci okuma salonları, konferans salonu, öğrenci atölyeleri ile gençlerimizin eğitim hayatına değer katacak yurdumuzu inşallah önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz" dedi.

