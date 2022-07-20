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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:11 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:11

Genel Cerrahi Neye Bakar, Nedir? Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Tıp hem çok zor hem de kendini durmadan yenileyen bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalık çeşitlerinin artması hem daha gelişmiş bir tıp bilimine hem de uzman doktorlara olan ihtiyacımızı arttırmaktadır. Günümüzde en çok merak edilen cerrahilerden biri de genel cerrahidir. Genel cerrahi nedir sorusu hepimizin karşısına sıklıkla çıkmaktadır. Genel cerrahinin alanı diğer tıp alanları gibi isminden anlaşılmadığı için en çok merak edilen alanlardandır. Peki, genel cerrahi nedir hangi hastalıklara bakar? Halk arasında hariciye olarak da bilinen genel cerrahi tıbbın neredeyse en geniş kapsamlı alanlarından birini oluşturmaktadır. Genel cerrahi nedir ile ilgili merak ettiğiniz tüm cevaplar için detaylara beraber geçelim.

Genel Cerrahi Neye Bakar, Nedir? Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Cerrahi dendiğinde aklımıza gelen tıp alanlarının aksine genel cerrahide belli bir alan gelmez. Bu da genel cerrahinin geniş kapsamlı bir dal olduğunun kanıtı niteliğindedir. Siz de genel cerrahi neye bakar diye merak ediyorsanız bu yazımızın devamı tam size göre.

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan cerrahi prosedürleri içeren bir tıp alanıdır. Bu konuda uzmanlaşan kişilere genel cerrah denmektedir. Tıp dalları içinde tarihi en eski olan tıp dallarından biri olarak karşımıza çıkan genel cerrahi hastalıkların ya da şekil bozukluklarının cerrahi müdahale ile normal hale gelmesi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Genel cerrahinin alanı isminde cerrahi müdahale geçtiği için sadece ameliyat ile ilgili görünse de geniş kapsamlı bir alanı içeren tıp alanıdır. Hastalık ya da ameliyat çeşitleri hasta olan organ ya da hasta olan sistemin ismi ile anılır. Tiroid bezi/guatr, göğüs, ince bağırsak ve kalın bağırsak, mide ve yemek borusu, fıtık, anüs, safra kesesi, karaciğer, safra yolları, laparoskopik ve endostopik müdahaleler genel cerrahi alanına girmektedir ve genel cerrahi bu alanlara bakmaktadır.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

En geniş kapsamlı cerrahi dalı olan genel cerrahinin baktığı hastalıklar da çok çeşitli ve sayıca fazladır. Sizin için genel cerrahinin baktığı hastalıkların listesini hazırladık. İşte genel cerrahinin baktığı hastalıkların listesi;

  • Sindirim sistemi hastalıkları.
  • Karın ve içeriği ile ilgili hastalıklar.
  • Vasküler sistemi ilgilendiren hastalıklar.
  • Paratiroid, tiroid, endokrin, adrenal ve endokrin pankreas dahil olmak üzere endokrin sistemi hastalıkları.
  • Kanser hastalarının cerrahi yardımcı tedavisi.
  • Kapsamlı travma yönetimi.

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Genel Cerrahi Neye Bakar, Nedir? Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?
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