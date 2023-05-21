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Giriş Tarihi: 21.5.2023 21:43 Son Güncelleme: 21.5.2023 21:43

Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 21 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 21 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (21 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?

A- Kaburga kemiği (CEVAP)
B- Parmak kemiği
C- Kromozom
D- Omurga kemiği


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Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?
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