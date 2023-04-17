George Clooney Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen George Clooney’nin En İyi Filmleri

George Clooney filmleri günümüzün en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. Sinema tarihine önemli katkılarda bulunan George Clooney'in en iyi filmleri öne çıkan yapımlar arasındadır. En çok izlenen George Clooney filmleri macera ve aksiyon türündedir. Merak edilen ve IMDB puanı yüksek, en çok izlenen George Clooney'nin en iyi filmleri sizler için haberimizin devamında tüm detayları ile paylaşıldı.

George Clooney Filmleri

Sinema dünyasının beğenilen aktörleri arasında yer alan George Clooney birçok filmde başrol almıştır. Oyunculuğu izleyiciler tarafından çok sevilen aktör kariyer hayatında yönetmenlik gibi farklı dallara yer verse de filmleri ile ismini duyurmuştur. Birçok filminin puanın yüksek olması da dikkati çeken özellikleri arasında yer alır.

George Clooney'in En İyi Filmleri

George Clooney sayısız film ile Hollywood dünyasının en konuşulan isimleri arasında yer alır. Kendisinin baş rol oynadığı ve puanı yüksek olan filmleri şu şekildedir:

1.Aramızda Casus Var (2008)- IMDB:7.0

Aramızda Casus Var filmi komedi türündedir. Filmin ana konusu CIA'den alkolik olduğu için atılan eski bir ajanın hikayesidir. Filmde ajanın başına gelen tüm talihsiz olaylar komedi tarzında izleyiciye anlatılır.

2.Zirveye Giden Yol (2011)- IMDB: 7.1

Filmde George Clooney dışında Ryan Gosling ve Philip Seymour Hoffman gibi isimler de rol almışlardır. Film Ohio eyaletindeki başkanlık yarışının başlaması ile oluşan gergin bir ortamı anlatır. Zorlu seçim sürecinde yaşanan başkanlık yarışları tüm heyecanı ile aktarılır.

3.Üç Kral (1999)- IMDB: 7.1

Üç Kral filmi savaş ve macera türündedir. Amerikan askerleri tarafından işgal edilen Irak topraklarında yaşanan savaş sürecini anlatır. İşgal sırasında bir harita bulan askerlerin kaos ortamını da fırsat bilerek hazine arayışına girmesi filmin ana temasıdır.

4.Avukat (2007)- IMDB: 7.2

George Clooney'in en iyi filmleri arasında yer alır. Tanınmış ve seçkin bir avukatı olan Michael Clayton'un hayatını anlatır. Filmde New York'ta faaliyet gösteren bir şirketin avukatı olan Michael Keaton çok büyük paralar kazanmak ister. Bunun için de kendisine verilen son görevi kabul ettiğinde hayatını etkileyen birçok olay ile yüz yüze kalır.

5.Gün Batımından Şafağa (1996)- IMDB: 7.2

Büyük bir soygun yapan iki kardeşin kaçış macerasını anlatan iyi yapımlar arasında yer alır. IMDB puanı yüksek filmlerden olan Gün Batımından Şafağa macera türündedir.

6.Senden Bana Kalan (2011)- IMDB: 7.3

Oscar'a adaylığı bulunan ve iki dalda da Altın Küre ödülü alan filmde karısı kaza sonrasında bitkisel hayata giren Matt King isimli bir adamın hayatını gözler önüne getirir.

7.Aklı Havada (2009)- IMDB: 7.4

Hayatını özgürce yaşayan Ryan Bingham'ın en büyük hayali 10 milyon uçuş miline ulaşmaktır. Bu ayaline ulaşmasına çok az kaldığı anda ise sempatik bir yol arkadaşına aşık olur.

8.Neredesin be Birader? (2000)- IMDB: 7.7

Amerika'nın buhran yıllarında geçen filmde Ulysses Everett McGill işlediği bir suç nedeniyle ceza alır. Bir an önce girdiği hapishaneden kurtulmanın yollarını arar. Ceza evindeki iki mahkuma da saklamış olduğu 1.2 milyon dolarlık hazineden bahsetmiştir. Böylece üç mahkum ceza evinden kaçarlar. Üç mahkumun kaçış hikayesini konu alan film yüksek IMDB puanına sahiptir.

9.Yerçekimi (2013)- IMDB:7.7

Sandra Bullock ile George Clooney'in başrollerini paylaştığı film bilim kurgu türündedir. Unutulmaz filmler arasında yer alan bu filmde ilk defa uzaya giden bir astronot ile tecrübeli bir astronotun hikayesi anlatılır.

10.Ocean's 11 (2001)- IMDB:7.8

Çok konuşulan filmler arasında yer alan Ocean's 11 filmi kumarhane soygununu konu edinir. Karizmatik ve son derece zeki bir adam olan Danny Ocean şartlı olarak tahliye edilir. Bunun ardından da planlarını hayata geçirir. Yanına aldığı adamları ise tarihin görmüş olduğu en büyük soygunculardır.