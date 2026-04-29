Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası Tümgeneral Mete Kuş’u hedef almışlardı! Gerçek ortaya çıktı: Destek değil, eğitim uçuşu

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındı. Mete Kuş'un görev değişiminin ardından sosyal medyadaki birçok hesap görev değişimini 21 Nisan'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında Konyaspor'a destek amacıyla F-16 uçaklarıyla uçuş yaptığı algısına dönüştürdü.
PLANLI EĞİTİM UÇUŞU ÇIKTI
O akşam yapılan uçuşların "Gece görüş gözlüğü" eğitimi kapsamında planlı, programlı ve uzun süredir yapılan rutin eğitim uçuşları olduğu ortaya çıktı. Uçuşların yaklaşık 1 aydır devam ettiği, aynı saat dilimlerinde aynı eğitim konseptiyle devam ettiği öğrenildi. Konya'daki stadyumun Hava meydanına yaklaşık 3 deniz mili mesafede olduğu, standart yaklaşma ve çıkış hatlarının yakınında bulunması nedeniyle uçak seslerinin stadyumdan duyulduğu kaydedildi.
15 TEMMUZ SONRASI KORUMA EKİBİNİN BAŞINDA YER ALDI
Mete Kuş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağını koruyan hava koruma ekibinin başında yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a yaptığı uçuşta kendisine eşlik eden F-16'yı el sallayarak selamlamış ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.
FETÖ'CÜ AKIN ÖZTÜRK İMZASIYLA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
2014 yerel seçimlerinin ardından terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da karakollara saldırı planı yaptığına dair istihbarat edinilmiş ve Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 135. MAK Filo Komutanlığı'na, 55 karakolun güvenliğinin sağlanması için savunma planı yapılması talimatı verilmişti. Dönemin filo komutanı olan Albay Mete Kuş, emrindeki 13 personelle bölgeye gönderilmişti.
ESKİŞEHİR'E TAYİN EDİLDİ
Şırnak Uludere Beyaztepe Karakolu civarında teröristlerin bulunduğu bölge tespit edilerek hava harekâtı düzenlendi. Fakat ekibin kullandığı tek gözlü piyade gece görüş gözlüklerinden birinin kaybolması, FETÖ'cü generallere istedikleri kozu vermiş oldu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı FETÖ'cü Akın Öztürk, subayları ödüllendirmek yerine kaybolan gece görüş gözlüğüyle ilgili 11 askere soruşturma açtırdı. 3 ay sonra ise Albay Mete Kuş Eskişehir'e tayin edildi.