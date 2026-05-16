Gereğinden fazla uyumayın

Uluslararası bir araştırma ekibi, Birleşik Krallık Biyobankası'nda yer alan yaklaşık yarım milyon katılımcının verilerini analiz etti. Uzmanlar uyuma alışkanları ve sağlık sorunlarına odaklandı. Euronews sitesinin haberine göre çok az ya da çok fazla uyku, beyin, kalp, akciğerler ve bağışıklık sistemi dahil olmak üzere vücuttaki yaşlanma sürecini hızlandırarak çeşitli hastalıklarla sebep oluyor. Bulgular, 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyuyan kişilerin, daha hızlı biyolojik yaşlanma belirtileri gösterme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.