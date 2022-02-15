Geri giden minibüs yaşlı kadını ezdi

Beyoğlu'nda evinden çıkıp ekmek almaya giden 70 yaşındaki Seher Hançer, geri geri gelen minibüsün üzerinden geçmesi sonucu vücudunda 7 kırıkla yatağa mahkum oldu. Kolları ve bacakları kırılan Seher Hançer, kendisini ezip sahip çıkmayan şoförden şikayetçi oldu.

Yaşlı kadının kırıklar içerisinde kaldığı kaza 4 Şubat tarihinde Beyoğlu Feridiye Caddesi Çaylak Sokak 24 nolu binanın önünde meydana geldi. Sol tarafında hafif felç bulunan 70 yaşındaki Seher Hançer ekmek almak için evden çıkıp yolda yürüdüğü sırada geri geri gelen bir minibüs bir anda yaşlı kadını altına aldı.

Yaşlı kadını altına aldığından habersiz olan sürücü bir anda aracın sarsılması ile tekrar aracını ileri alarak yaşlı kadının üzerinden geçti. Aracın altında ileri geri gitmesi sonucu ezilen yaşlı kadın çevredeki vatandaşların yetişmesi ile aracın altından çıkarılarak hemen Ok meydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde minibüsün ileri geri gitmesi sonucu Seher Hançer'in her iki kolu, omuzları, kalçası ve kuyruk sokumu ile birlikte 7 kırık tespit edildi. Elleri ve ayakları alçıya alındıktan sonra bir gün hastanede yattıktan hemen sonra evine taburcu edildi. Evde kolları ve ayakları alçılı halde yatan Seher Hançer, "Ekmeğe diye evden çıktım minibüs arkamdan geri geri gelerek beni altına alıp ezdi. Benim altında kaldığımı farkedip bir defada ileri giderek kollarımı tekerlerin altında ezdi. Beni hastaneye gönderdikten sonra hiç ilgilenmedi. Ne aradı nede sordu. Önceden kendi işimi kendim yapardım şimdi yatağa mahkum kaldım. Beni aracının altında ezen sofönren şikayetçiyim. Cumhurbaşkanımızdan ricam benim bu mağduriyetime kulak verip adaletin sağlanmasını istiyorum. Beni ezip kaçan ve avukatım ilgilenecek diyerek bir geçmiş olsun dahi demeyen şoförün dikkatsizliğinin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.