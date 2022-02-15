Haberler Yaşam Haberleri Geri giden minibüs yaşlı kadını ezdi
Giriş Tarihi: 15.2.2022 19:45 Son Güncelleme: 15.2.2022 20:06

Geri giden minibüs yaşlı kadını ezdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Geri giden minibüs yaşlı kadını ezdi

Kolları ve bacağı kırılan Seher Hançer, "Şoför geri giderken beni ezdi, dönüp geriye dahi bakmadı. Beni arayıp sormadı"

Beyoğlu'nda evinden çıkıp ekmek almaya giden 70 yaşındaki Seher Hançer, geri geri gelen minibüsün üzerinden geçmesi sonucu vücudunda 7 kırıkla yatağa mahkum oldu. Kolları ve bacakları kırılan Seher Hançer, kendisini ezip sahip çıkmayan şoförden şikayetçi oldu.

Yaşlı kadının kırıklar içerisinde kaldığı kaza 4 Şubat tarihinde Beyoğlu Feridiye Caddesi Çaylak Sokak 24 nolu binanın önünde meydana geldi. Sol tarafında hafif felç bulunan 70 yaşındaki Seher Hançer ekmek almak için evden çıkıp yolda yürüdüğü sırada geri geri gelen bir minibüs bir anda yaşlı kadını altına aldı.

Yaşlı kadını altına aldığından habersiz olan sürücü bir anda aracın sarsılması ile tekrar aracını ileri alarak yaşlı kadının üzerinden geçti. Aracın altında ileri geri gitmesi sonucu ezilen yaşlı kadın çevredeki vatandaşların yetişmesi ile aracın altından çıkarılarak hemen Ok meydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde minibüsün ileri geri gitmesi sonucu Seher Hançer'in her iki kolu, omuzları, kalçası ve kuyruk sokumu ile birlikte 7 kırık tespit edildi. Elleri ve ayakları alçıya alındıktan sonra bir gün hastanede yattıktan hemen sonra evine taburcu edildi. Evde kolları ve ayakları alçılı halde yatan Seher Hançer, "Ekmeğe diye evden çıktım minibüs arkamdan geri geri gelerek beni altına alıp ezdi. Benim altında kaldığımı farkedip bir defada ileri giderek kollarımı tekerlerin altında ezdi. Beni hastaneye gönderdikten sonra hiç ilgilenmedi. Ne aradı nede sordu. Önceden kendi işimi kendim yapardım şimdi yatağa mahkum kaldım. Beni aracının altında ezen sofönren şikayetçiyim. Cumhurbaşkanımızdan ricam benim bu mağduriyetime kulak verip adaletin sağlanmasını istiyorum. Beni ezip kaçan ve avukatım ilgilenecek diyerek bir geçmiş olsun dahi demeyen şoförün dikkatsizliğinin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bugün içinde...
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
SON DAKİKA: Putin'den 'Ukrayna'yı işgal' açıklaması: Ne zaman başlıyorduk?
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklamalar! Ukrayna Minsk anlaşmasına yanaşmıyor
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde açıklamalar peş peşe geliyor! Lavrov '16 Şubat' iddialarına son noktayı koydu: Bilgi terörü...
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi için NATO'dan çarpıcı açıklama: Biz böyle bir şey görmedik
ARKADAŞINA GÖNDER
Geri giden minibüs yaşlı kadını ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA