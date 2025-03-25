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Giriş Tarihi: 25.3.2025 16:57 Son Güncelleme: 25.3.2025 17:31

Geri manevra can aldı: Motosiklet sürücüsü TIR'a arkadan çarptı

İstanbul Avcılar’da garaja girmek için manevra yapan TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Geri manevra can aldı: Motosiklet sürücüsü TIR’a arkadan çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi.

TIR şoförü, Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam ederek motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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Geri manevra can aldı: Motosiklet sürücüsü TIR'a arkadan çarptı
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