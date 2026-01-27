Geri manevra kabusa döndü: Otomobil park edecekken dükkana daldı!

Kaza, Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobilini yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti.
Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, daha sonra kuaför dükkanının içine girdi.
Araçta bulunan sürücü ile arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ise kuaför dükkanında maddi hasar oluştu.