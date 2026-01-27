Haberler Yaşam Haberleri Geri manevra kabusa döndü: Otomobil park edecekken dükkana daldı!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 17:44

Geri manevra kabusa döndü: Otomobil park edecekken dükkana daldı!

İstanbul'un Şişli ilçesinde medyana gelen olayda, otomobilini park etmek isteyen sürücü geri manevra sırasında kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı, daha sonra kuaför dükkanına daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kuaförde maddi hasar meydana geldi.

İHA Yaşam
Kaza, Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobilini yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti.

Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, daha sonra kuaför dükkanının içine girdi.

Çarpmanın ardından panik yaşayan sürücü, aracı yeniden hareket ettirerek caddeye doğru ilerledi ve bir süre sonra durabildi.

Araçta bulunan sürücü ile arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ise kuaför dükkanında maddi hasar oluştu.

