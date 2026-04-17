Geri sayım başladı! Aydın’dan Avrupa’ya deniz otobüsü seferi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'ndan Yunan adaları Samos ve Patmos'a deniz otobüsü seferlerinin başlayacağını duyurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizmi canlandırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Kuşadası ile Samos ve Patmos adaları arasında düzenli seferler gerçekleştirilecek. Kuşadası-Samos hattında seferler 22 Nisan itibarıyla başlayacak. Sabah saat 08.00'de Kuşadası'ndan hareket edecek deniz otobüsünün dönüşünü ise saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Kuşadası-Patmos hattında ise seferler 26 Mayıs'tan itibaren başlayacak. Bu hatta Kuşadası'ndan kalkış saati 08.15, Patmos'tan dönüş saati ise 17.00 olarak planlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni seferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kuşadası'ndan Samos ve Patmos adalarına deniz otobüsü seferlerimiz başlıyor, Ege'nin iki yakasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde birbirine bağlıyoruz. Turizmimize değer katmaya, Aydınımızı her alanda marka kent yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.