Geride Kalanlar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Geride Kalanlar filmi konusu ve yorumları

Geride Kalanlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile aksiyon, bilimkurgu ve gerilim türündeki filmler arasında oldukça ilgi çekiyor. 2014 yapımı Left Behind filminin yorumları oldukça iyi. Geride Kalanlar filmi oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Heyecan uyandıran yabancı yapım bu akşam 00.00'da Show TV'de olacak. Peki, Geride Kalanlar filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
GERİDE KALANLAR FİLMİ KONUSU
Dünya kaos ve yıkıma sürüklenirken bir anda milyonlarca insan yer yüzünden sonsuza kadar silinir. Bu devasa yıkımdan kurtulmayı başaran ancak bir avuç insan vardır. Yönetmenliğini Vic Armstrong'un üstlendiği filmin senaryosunu ise Jerry B. Jenkins ve Tim LaHaye'nin romanından Paul Lalonde ve John Patus uyarlamış. Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Nicolas Cage, Nicky Whelan ve Chad Michael Murray yer alıyor.