Geride Kalanlar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Geride Kalanlar filmi konusu ve yorumları

GERİDE KALANLAR FİLMİ KONUSU

Dünya kaos ve yıkıma sürüklenirken bir anda milyonlarca insan yer yüzünden sonsuza kadar silinir. Bu devasa yıkımdan kurtulmayı başaran ancak bir avuç insan vardır. Yönetmenliğini Vic Armstrong'un üstlendiği filmin senaryosunu ise Jerry B. Jenkins ve Tim LaHaye'nin romanından Paul Lalonde ve John Patus uyarlamış. Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Nicolas Cage, Nicky Whelan ve Chad Michael Murray yer alıyor.