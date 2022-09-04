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Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:14

Gerzek Şaban filmi konusu: Gerzek Şaban filmi konusu ne, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gerzek Şaban filmi bu akşam seyircisi ile buluşacak. Gerzek Şaban filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 1980 yapımı komedi türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği Gerzek Şaban filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Gerzek Şaban filmi konusu: Gerzek Şaban filmi konusu ne, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu birçok filmsever tarafından merak ediliyor. Özellikle bugün Show TV'de ekranlara gelecek olan Gerzek Şaban filminin nerede çekildiği merak edilen konular arasında. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu yapım, Natuk Baytan imzasını taşıyor. Peki, Gerzek Şaban oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

GERZEK ŞABAN KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

Adı Gerzek Şaban olmasına rağmen Şaban karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban filmi, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal – Osman / Seyfi

Yadigar Ejder – Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal – Cemal / Rejisör

Nejat Gürçen – Hamdi

Reha Yurdakul – Mafya şefi Abbas

Muhteşem Durukan – Konyakçı

Arap Celal – Arap Celal

Ülkü Özen – Lale

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Gerzek Şaban filmi konusu: Gerzek Şaban filmi konusu ne, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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