Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu | Gerzek Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...