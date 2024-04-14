Haberler Yaşam Haberleri Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu | Gerzek Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 14.4.2024 17:05 Son Güncelleme: 14.4.2024 17:05

Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu | Gerzek Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kemal Sunal filmleri arasında kült yapımlardan Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu ile gündemde. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı filmde Sunal'ın yanı sıra Yeşilçam'ın birçok yıldızı bulunuyor. Peki; Gerzek Şaban filmi nerede çekildi, hangi yılda yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu | Gerzek Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu filme televizyon ekranlarında denk gelenlerin gündeminde. 1980 yapımı film bu akşam izleyici ile buluşuyor. Kemal Sunal'ın filmde iki karaktere hayat verdiği anlar unutulmayanlar sahneler arasına girmiş durumda. Peki; Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...

GERZEK ŞABAN KONUSU

Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsünü anlatan filmde saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır.

Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal Osman/Seyfi
Ülkü Özen Lale
Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas
Muharrem Gürses Muharrem Amca
Hasan Ceylan Mafya Şefi
Yadigar Ejder Kahveci Hamza
Nejat Gürçen Hamdi
Esengül Doğan Esen Eser
Rıza Pekkutsal Yönetmen
Ekrem Gökkaya Kiralık Katil
Hakkı Kıvanç Kahveci
Renan Fosforoğlu Rıfkı

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gerzek Şaban filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Çekimlerin büyük çoğunluğu Zekeriyaköy'de yapıldı.

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Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu | Gerzek Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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