Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu | Gerzek Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu filme televizyon ekranlarında denk gelenlerin gündeminde. 1980 yapımı film bu akşam izleyici ile buluşuyor. Kemal Sunal'ın filmde iki karaktere hayat verdiği anlar unutulmayanlar sahneler arasına girmiş durumda. Peki; Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...
GERZEK ŞABAN KONUSU
Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsünü anlatan filmde saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır.
GERZEK ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal Osman/Seyfi
Ülkü Özen Lale
Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas
Muharrem Gürses Muharrem Amca
Hasan Ceylan Mafya Şefi
Yadigar Ejder Kahveci Hamza
Nejat Gürçen Hamdi
Esengül Doğan Esen Eser
Rıza Pekkutsal Yönetmen
Ekrem Gökkaya Kiralık Katil
Hakkı Kıvanç Kahveci
Renan Fosforoğlu Rıfkı
GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gerzek Şaban filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Çekimlerin büyük çoğunluğu Zekeriyaköy'de yapıldı.