Gelire Endeksli Senet ile Hazine ve Maliye Bakanlığı TL'ye yatırımı daha da teşvik etmeye hazırlanıyor. Böylece TL koruma altına alınacak. Vatandaşlar da GES getirisi ve GES talep toplama tarihlerini merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada getiri ve tarih hakkında bilgiler de biliniyor. Gelire Endeksli Senet detayları da sonunda belli oldu. Peki, gelire endeksli senet nedir, ne anlama gelir? GES ne demek ve getiri oranı kaç? İşte detaylar!
Gelire Endeksli Senetler, devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki kuruluşların bütçeye aktarılan paylarına endekslenen senetlerdir. Amacı, vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif alan yaratmaktadır.
Senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecektir. Kupon ve anapara ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasından yapılacak.
Türkiye genelinde 15 Haziran - 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.
Bugün Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında; Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve ana para ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.
Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.