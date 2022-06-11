Gelire Endeksli Senet ile Hazine ve Maliye Bakanlığı TL'ye yatırımı daha da teşvik etmeye hazırlanıyor. Böylece TL koruma altına alınacak. Vatandaşlar da GES getirisi ve GES talep toplama tarihlerini merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada getiri ve tarih hakkında bilgiler de biliniyor. Gelire Endeksli Senet detayları da sonunda belli oldu. Peki, gelire endeksli senet nedir, ne anlama gelir? GES ne demek ve getiri oranı kaç? İşte detaylar!