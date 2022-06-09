GES nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan GES ne anlama geliyor, açılımı nedir?

"GES nedir?" sorusu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek." ifadesinin geçmesinin ardından merak edilerek "GES nedir, ne anlama geliyor, açılımı nedir?" şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı?

GES NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR, AÇILIMI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasıyla GES nedir, ne anlama geliyor, açılımı nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;