GETOB’dan otel yangınında hayatını kaybedenlere taziye mesajı

Marmaris - İçmeler Mahallesinde 1989 yılında Munamar Hoteli hizmet sunan iş insanı Murat Tokcan'ın Oğulları Can Tokcan ve Atıl Enis Tokcan torunları Kemal Tokcan (9) ve Atlas Kaan Tokcan'ın Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybetti. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Başsağlığı mesajında "Marmaris - İçmeler Mahallesinde 1989 yılında Munamar Hoteli hizmet sunan iş insanı Murat Tokcan'ın Oğulları Can Tokcan ve Atıl Enis Tokcan torunları Kemal Tokcan (9) ve Atlas Kaan Tokcan'ın (6) Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenaze töreni, 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 14.30'da Ankara Karşıyaka Mezarlığında gerçekleştirilecektir. GETOP Ailesi olarak Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız Büyük, Kelimeler yetersiz. Başımız sağolsun" ifadeleri kullanıldı.