Geyikli Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Geyikli Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Belde, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, özellikle Troya Antik Kenti'ne olan yakınlığı ile bilinir. Bu nedenle Geyikli, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan özel bir bölgedir. Bunun yanı sıra, Geyikli Feribot İskelesi sayesinde Bozcaada'ya geçiş sağlayan ana limanlardan biri olup, yaz sezonunda oldukça yoğun bir ziyaretçi akınına uğrar. Bu yüzden birçok kişi Geyikli Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularına cevap arar.

Geyikli Otogar Nerede?

Geyikli Otogarı, Çanakkale ili, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, Cumhuriyet Mahallesi, Troya Caddesi No:2 adresinde yer almaktadır.

Yol Tarifi ile Geyikli Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Geyikli Otogarı, belde merkezine oldukça yakın bir konumda yer aldığı için ulaşım açısından büyük bir kolaylık sunmaktadır. Geyikli içinde yaşayanlar veya çevre bölgelerden gelenler için otogara ulaşım genellikle kısa mesafeli ve pratiktir. Aşağıda, Geyikli ve yakın çevresinden otogara ulaşımın nasıl sağlanabileceğine dair detaylı bilgiler yer almaktadır.

Özel Araç ile Ulaşım

Geyikli beldesinin farklı mahallelerinden otogara özel araçla ulaşım oldukça kolaydır.

Cumhuriyet Mahallesi, Troya Caddesi üzerinde bulunan otogar, belde merkezinden 5-10 dakika içinde ulaşılabilecek bir noktadadır.

Geyikli Feribot İskelesi'nden gelenler için sahil yolunu takip ederek otogara varmak 5 dakika sürmektedir.

Ezine yönünden gelenler, Ezine-Geyikli yolu üzerinden ilerleyerek yaklaşık 15 dakika içinde otogara ulaşabilirler.

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Geyikli'nin mahallelerinden otogara gitmek isteyenler, düzenli olarak çalışan minibüsleri kullanabilirler.

Geyikli Feribot İskelesi'nden otogara ulaşım için minibüsler her feribot seferinden sonra kalkış yapmaktadır. Yolculuk süresi 5 dakika kadar sürmektedir.

Ezine'den Geyikli'ye minibüsle ulaşım mümkündür. Ezine otogarından hareket eden minibüsler yaklaşık 15 dakikada Geyikli Otogarı'na ulaşmaktadır.

Yaz aylarında Geyikli'ye gelen tatilciler için, plaj bölgelerinden ve kamp alanlarından otogara hareket eden dolmuşlar bulunmaktadır.

Taksi ile Ulaşım