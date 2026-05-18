Haberler Yaşam Haberleri Geyikli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:09

Çanakkale’nin Geyikli beldesinde pikap ile motosikletin karıştığı trafik kazası can aldı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ozan Baskın hayatını kaybederken diğer sürücünün tedavisi sürüyor.

Açık kasa pikap ile motosikletin çarpışması sonucu çevredeki sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Ozan Baskın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Feci kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

