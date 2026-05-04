Gezer çığ altında aranıyor

31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çiğ yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı. Çobanlardan Suat Temel ile Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise felaketin ardından kayboldu.

OLUMSUZ ŞARTLAR ÇALIŞMALARI DURDURMUŞTU

AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan ilk çalışmalar, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle 4'üncü gününde durdurulmuştu. 3 Ocak tarihinde alınan bu kararın ardından ekipler sahadan çekilse de, bölgedeki risk durumu yakından takip edilmeye devam etti.

AFAD'TAN TİTİZ TAKİP: RİSK AZALDI, ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Aradan geçen süre boyunca AFAD ekipleri bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin kabul edilebilir seviyeye düşmesi üzerine arama faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.

13 KİŞİLİK UZMAN EKİP SAHADA

Yeniden başlayan çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Artvin AFAD'dan 6 personel, jandarma ekipleri ve köy muhtarlığı görevlileri katılıyor. Toplam 13 kişilik ekip, zorlu arazi şartlarına rağmen kayıp çoban Bülent Gezer'e ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AİLE MEZAR YERİ OLSUN İSTİYOR

31 Aralık 2025 yılında çiğ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan arama çalışmalarında ekipler kar kütlelerini kazarak kayıp çobanı arıyorlar. Kar kalınlığının zaman zaman 3 metreyi aştığı alanlarda derin kuyular kazılarak kayıp çobandan iz aranıyor. Aile ise çiğ altında kalan yakınlarının bir mezar yeri olmasını istiyorlar.