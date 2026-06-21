Tur midibüsü devrildi 5 ölü 25 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Isparta'ya geziye giden kadınları taşıyan Halit Emre Cengiz'in kullandığı midibüs dün saat 18.50 sıralarında Bağıllı Köyü mevkisine geldi. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu kontrolden çıkan midibüs şarampole yuvarlandı.

4 kişi hayatını olay yerinde kaybederken, 5'i ağır 25 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada kazanın, sağanak yağışın ardından gerçekleştiği belirtilirken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.