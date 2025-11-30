Giriş Tarihi: 30.11.2025 22:06Son Güncelleme: 30.11.2025 22:08
Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 30 Kasım 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu ünvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu ünvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir? sorusunda şıklar şöyle:
A- 221
B- 231
C- 241
D- 251
DOĞRU CEVAP: 231
