Gibi 3. sezon ne zaman gelecek, tarihi belli mi? Gibi dizisi oyuncularından sevindiren haber!

Gibi 3. sezon ne zaman sorusu sürekli olarak soruluyor. 2. sezonun mart ayında bitmesiyle birlikte birçok hayranı Gibi 3. sezonu bekliyor. Gelen açıklamayla birlikte Gibi 3. sezon tarihi belli oldu. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin birlikte yazdığı yapım, sosyal medyada en çok tartışılan yapımlardan biri oldu. Peki, Gibi 3. sezon ne zaman? İşte detaylar!
GİBİ 3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!
Gibi 3. sezon çekimlerine başlandığı açıklandı. Üç arkadaşın başına gelen komik olayların işlendiği yapımın yeni sezon çekimlerine başlandı ve yakında bitmesi bekleniyor.
GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.
GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrol oyuncuları arasında Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor. Yönetmenliği Ömer Sinir yaparken dizinin yaratıcılığını Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi yapıyor.