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Giriş Tarihi: 2.8.2022 09:21

Gibi 3. sezon ne zaman gelecek, tarihi belli mi? Gibi dizisi oyuncularından sevindiren haber!

Exxen ekranlarında yer alan ve birçok izleyicinin takdirini kazanan kara komedi Gibi 3. Sezon hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. eyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolünde yer aldığı yapım, 4 yapımda ikinci sezon finalini yaptı. Böylece sevenleri Gibi 3. sezon ne zaman gelecek sorusunu yöneltmeye başladı. Peki, Gibi 3. sezon gelecek mi, tarih belli mi? İşte Gibi 3. sezon tarihi ve diğer detaylar!

Gibi 3. sezon ne zaman gelecek, tarihi belli mi? Gibi dizisi oyuncularından sevindiren haber!

Gibi 3. sezon ne zaman sorusu sürekli olarak soruluyor. 2. sezonun mart ayında bitmesiyle birlikte birçok hayranı Gibi 3. sezonu bekliyor. Gelen açıklamayla birlikte Gibi 3. sezon tarihi belli oldu. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin birlikte yazdığı yapım, sosyal medyada en çok tartışılan yapımlardan biri oldu. Peki, Gibi 3. sezon ne zaman? İşte detaylar!

GİBİ 3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!

Gibi 3. sezon çekimlerine başlandığı açıklandı. Üç arkadaşın başına gelen komik olayların işlendiği yapımın yeni sezon çekimlerine başlandı ve yakında bitmesi bekleniyor.

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gibi yeni sezon çekimleri başladı ve yakında bitmesi bekleniyor. Dizinin yeni sezonu 7 Ekim 2022 tarihinde ekranlarda olması bekleniyor.

GİBİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Gibi, ilk iki sezon gibi 3. sezonda da Exxen ekranlarında olacak.

GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrol oyuncuları arasında Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor. Yönetmenliği Ömer Sinir yaparken dizinin yaratıcılığını Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi yapıyor.

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Gibi 3. sezon ne zaman gelecek, tarihi belli mi? Gibi dizisi oyuncularından sevindiren haber!
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