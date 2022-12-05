Ginepig Özellikleri ve Bakımı - Ginepig Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Yer?

Ginepig özellikleri incelendiğinde bu hayvanın bazı bölgelerde tipik bir domuz türü olduğu da görülür. Ginepig, daha çok Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde yetiştirilen bir kemirgendir. Ginepig ne kadar yaşar konusunda da yapılmış birçok araştırma vardır. Ginepig bakımı zor mu araştırmasını yapanlar bu hayvanı evde yetiştirmek isteyenlerdir. Ginepig evde bakılır mı sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ginepig Özellikleri

Ginepig, birçok özelliği olan ve bu özelliklerinin bir kısmı deneylerle belirlenmiş bir kemirgendir. Bu kapsamda dikkat çeken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Diğer kemirgenlerin aksine her şeyi kemirmez.

Son derece ürkek bir canlıdır.

Isırma huyu yoktur.

Otalama ömürleri 12 yıldır.

Ses çıkararak insanlarla iletişim kurabilir.

Yanında yüksek ses çıkarılması hayvanın ölmesine neden olabilir.

Beslenmesi son derece kolaydır.

Okşanmaktan hoşlanırlar.

Yapılan araştırmalarda görüş açılarının düşük olduğu tespit edilmiştir.

Saklanarak iletişim kurmayı severler.

Ginepig Bakımı Zor Mu?

Ginepiglerin diğer kemirgenlerle kıyaslandığında en büyük özelliği idrar ve dışkısının kokmamasıdır. Bu nedenle söz konusu özellik hayvanı evde beslemek isteyenlere cazip gelir. Ürkek canlılar oldukları için kafesten dışarı çıkmak istemezler. Isırma huyları olmadığından ve gördükleri her şeyi ısırmadıklarından dolayı evdeki eşyalara da zarar vermezler. Obur hayvanlar olduklarından dolayı yemek uzattığınızda elinizi yanlışlıkla ısırabilir.

Ginepiglerle iletişim kurarken mümkün olduğu kadar düşük ses tonu ile ona seslenmelisiniz. Yüksek sesle konuştuğunuzda hayvan heyecanlanıp kalbi durabilir. Sesinize alıştığında onunla iletişim kurmanız çok daha kolay olacaktır.

Ginepigler ürkek hayvanlar olsa da aynı zamanda dost canlısı bir yapıya sahiptirler. Özellikle yeşillikleri tüketmekten çok hoşlanır. Yine de ona yeşillik uzattığınızda elinizi ısırmaması için gerekli tedbiri almanız gerekir. Genel özellikler ve bakım hususunda belirtilenler incelendiğinde evde ginepig beslemenin çok da zor olmadığını söyleyebiliriz.