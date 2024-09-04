Girdiği burun ameliyatı sonrası öldü

Burnunda et olması nedeniyle ameliyat olmak isteyen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Heval Pekgöz (19), İstanbul Maltepe'de özel bir hastane ile anlaştı. Tüm testlerin yapılmasının ardından anestezi verilen genç kızın kalbi durdu. İddiaya göre fenalaşan kız yoğun bakım ünitesi olmaması sebebiyle Kurtköy şubesine sevk edildi. Orada da kızın kalbinde sorun olduğu ve anjiyo yapılması gerektiği söylenerek başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yaşanan sorunun kalpte değil, beyninde oluşan hasar oluştuğu söylenerek başka bir hastaneye nakledildi. Heval Pekgöz 20 gün süren yaşam mücadelesini 30 Ağustos günü kaybetti.AİLE, ameliyatın olacağı hastanede ameliyat öncesi sakinleştirici verildiğini, yeterli ekipman olmadığı, yoğun bakım servisinin kapalı olması ve müdahalelerin eksik veya yanlış yapılması nedeniyle kızlarının bu duruma geldiğini belirtti. Aile hastane ve doktordan şikayetçi oldu.