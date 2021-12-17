Giresun Adası’nda bulunan 14. YY’a ait kitabe adanın gizemini çözecek

Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, 14'üncü yüzyıla ait, Bizans İmparatorluğu'nun Pontus coğrafyasında kullanılan bir yazı karakterine sahip kitabenin Rusya'da değerli bir meslektaşı tarafından tercüme edildiğini kaydetti.
Kitabenin, bölgenin tarihini ve ilişkileri hakkında bilgi vermesi ve Giresun Adası'nın bilinmeyenlerini ortaya koyması açısından çok önemli olduğunu belirten İlter, "Kitabede, adadaki yapı ve surların dönemin Giresun Valisi Roustam'ın oğlu Pinkernes Kyrikos'un eşi saygıdeğer Maria Hanımefendi tarafından yaptırıldığı yazılmaktadır" dedi.
"KİTABE BÖLGE TARİHİNİ AYDINLATACAKTIR"
Doç.Dr.İltar, "Daha önce adada elde edilen buluntular üzerinden yorumladığımız bilgiler şimdi bu kitabe ile belgelenmiş oldu. Kitabede geçen Roustam (Rüstem) ismi, bölgedeki Türkmen beyleri ile Komnenos hanedanlığı arasındaki stratejik evlilikler arasında da ipucu vermektedir. Bu eser bize birkaç bakış açısını ortaya koymaktadır. Bunlardan bir tanesi ise 'Pinkernes' lakabı önemlidir.
Bunun diplomasideki karşılığı imparatora en yakın kişilerden birisi olarak düşünülmelidir. Adadaki tarihi eserler hakkında bilgi verecek olan kitabenin, ayrıca bölgedeki ilişkilere ışık tutması açısından da çok önemli bir unsurdur. Ayrıca Trabzon İmparatorluğu dönemine ait lokal bir yazıt olması ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi arkeolojisine ışık tutması bakımından son zamanlarda bulunan en önemli eserlerden biridir. Kitabe pişmiş topraktan (30x50 cm) yapılıp, yazıların beş sıralık kartuş içerisine kaz tüyü ile yazılmıştır. Kitabenin verdiği bilgiler bakımından bölge tarihini aydınlatıcı bir yapı kitabesidir." diye konuştu.