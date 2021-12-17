Giresun Adası’nda bulunan 14. YY’a ait kitabe adanın gizemini çözecek

Bunun diplomasideki karşılığı imparatora en yakın kişilerden birisi olarak düşünülmelidir. Adadaki tarihi eserler hakkında bilgi verecek olan kitabenin, ayrıca bölgedeki ilişkilere ışık tutması açısından da çok önemli bir unsurdur. Ayrıca Trabzon İmparatorluğu dönemine ait lokal bir yazıt olması ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi arkeolojisine ışık tutması bakımından son zamanlarda bulunan en önemli eserlerden biridir. Kitabe pişmiş topraktan (30x50 cm) yapılıp, yazıların beş sıralık kartuş içerisine kaz tüyü ile yazılmıştır. Kitabenin verdiği bilgiler bakımından bölge tarihini aydınlatıcı bir yapı kitabesidir." diye konuştu.