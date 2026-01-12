Haberler Yaşam Haberleri Giresun, Samsun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2026 için gözler Valilikte!
Karadeniz genelinde etkisini artıran yağışlı hava ve yükseklerde görülen kar, Giresun, Samsun, Ordu gibi illerde eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 13 Ocak 2026 için Valiliklerden gelecek açıklamalar yakından izleniyor. Peki, Giresun, Samsun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi?

Hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle, Giresun, Ordu ve Samsun'da kar tatili ihtimali konuşulmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler, ulaşımı etkileyebilecek olumsuzluklar nedeniyle "Giresun, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Giresun, Samsun ve Ordu'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Giresun, Samsun ve Ordu Valiliği 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.

Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.

Meteoroloji Duyurdu!

Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur şeklinde başlayarak yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar; 12.01.2026 Pazartesi günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar örtüsü) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, Çorum ve Amasya'da Pazartesi öğle saatlerine kadar, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta Salı öğle saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

