Giresun, Samsun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2026 için gözler Valilikte!

Meteoroloji Duyurdu!

Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur şeklinde başlayarak yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar; 12.01.2026 Pazartesi günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar örtüsü) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, Çorum ve Amasya'da Pazartesi öğle saatlerine kadar, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta Salı öğle saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.