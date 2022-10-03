Giresun Trabzon Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Trabzon Giresun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Coğrafi açıdan ve bölgesel anlamda birbirine oldukça yakın sayılan Giresun ve Trabzon şehirleri, özellikle doğa turizmi açısından da çok sık ziyaret edilmekte. Fakat tüm seyahatlerin yanında iki kent arasındaki varış saatleri merak edilmekte. İsterseniz, trabzon giresun arası kaç saat olduğunu birlikte inceleyelim...

GİRESUN TRABZON ARASI KAÇ KM?

Yaz veya kış ayları fark etmeksizin, iki kent arasında doğa turizmi sebebiyle yahut ticari ve sosyal sebeplerden ötürü pek çok seyahat gerçekleşiyor. Bunlara bağlı olarak, kentlerde ikamet etmekte olan ve iki lokasyon arasında seyahat planlamakta olan kişiler, Giresun ve Trabzon arasındaki km mesafesini sıklıkla araştırıyor. Giresun ve Trabzon arasında; 130 km vardır. Kilometre mesafesi ise, kişiler tarafından tercih edilecek vasıtalara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE TRABZON GİRESUN ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunmalarının yanı sıra, birbirlerine de komşu iki il olan fındığı ile ünlü Giresun ve ekmeği ve balığıyla ünlü Trabzon arasında çeşitli sebeplerden ötürü yolculuklar yapılmaktadır. İki kent arasındaki yolculuklar hangi vasıta tercih edilirse edilsin oldukça rahat, kolay ve kısa sürmektedir. Buna bağlı olarak, işte; Trabzon ve Giresun arasındaki özel araç ve otobüsle kilometre mesafesi ile varış saatler;

Özel araçla, Trabzon ve Giresun arası; 130 kilometredir ve 1 saat 55 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Otobüsle, Trabzon ve Giresun arası; 137 kilometredir ve 2 saat 19 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.