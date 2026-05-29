Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da acı kaza! Otomobil taklalar atarak dereye uçtu: Evli çift hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 08:58

Giresun’da acı kaza! Otomobil taklalar atarak dereye uçtu: Evli çift hayatını kaybetti!

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen kazada evli çift hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan olayda otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak dereye yuvarlandı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Nuran Akgün ise yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Giresun’da acı kaza! Otomobil taklalar atarak dereye uçtu: Evli çift hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ericek köyünde meydana geldi. Karadoğa Yaylası'ndan dönen Sefer Akgün idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

Derede ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan Nuran Akgün (19) yaralanırken, sürücü ile eşi Nazmiye Akgün hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Cenazeler ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsisi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GİRESUN #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da acı kaza! Otomobil taklalar atarak dereye uçtu: Evli çift hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA