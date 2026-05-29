Giresun’da acı kaza! Otomobil taklalar atarak dereye uçtu: Evli çift hayatını kaybetti!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

Derede ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan Nuran Akgün (19) yaralanırken, sürücü ile eşi Nazmiye Akgün hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.