Giresun’da acı yangın: 2 katlı ev küle döndü! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Demiray'a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiray'ı alevlerin arasından kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan Sadullah Başaran ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.