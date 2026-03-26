Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:46

Giresun’da acı yangın: 2 katlı ev küle döndü! 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da, 2 katlı evde çıkan yangında Fevzi Demiray (62) hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan yakını Sadullah Başaran (33) ise yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Demiray'a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiray'ı alevlerin arasından kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan Sadullah Başaran ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ARACA YANDAN ÇARPIP, KENDİNİ YERE ATMIŞTI

Fevzi Demiray, geçen yıl ekim ayında Gazi Caddesi'nde, düşük hızda ilerleyen bir otomobile yandan çarpmış, ardından da aracın çarptığı izlenimi vermeye çalışarak kaporta üzerinden kendisini yere bırakmıştı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatan Demiray'ın yanına yaklaşmıştı. Demiray'ın, dakikalarca yolda yattıktan sonra kalkıp, kendi isteğiyle caddeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

