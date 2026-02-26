Giresun’da cenaze töreninde feci kaza: Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi!

Edinilen bilgilere göre, Görele Beton firmasına ait taş ocağında çalışan Öner K. idaresindeki 61 K 15256 plakalı hafriyat kamyonu, cenaze nedeniyle kalabalığın bulunduğu yol güzergahında Medine Kodalak'a (58) çarptı. Kamyonun bacaklarının üzerinden geçtiği kadın ağır yaralandı.
YARALI KADININ DURUMU AĞIR
Yaralıya ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kodalak, önce Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, buradaki müdahalenin ardından Trabzon Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.