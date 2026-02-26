Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da cenaze töreninde feci kaza: Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:45

Giresun'da cenaze töreninde feci kaza: Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi!

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde cenaze nedeniyle kalabalığın olduğu yolda hafriyat kamyonu, 58 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

İHA Yaşam
Giresun’da cenaze töreninde feci kaza: Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Görele Beton firmasına ait taş ocağında çalışan Öner K. idaresindeki 61 K 15256 plakalı hafriyat kamyonu, cenaze nedeniyle kalabalığın bulunduğu yol güzergahında Medine Kodalak'a (58) çarptı. Kamyonun bacaklarının üzerinden geçtiği kadın ağır yaralandı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kodalak, önce Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, buradaki müdahalenin ardından Trabzon Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da cenaze töreninde feci kaza: Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz