Giresun’da dehşete düşüren olay: Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!

Giriş Tarihi: 16.11.2025 17:01

Giresun’un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yaralanan Abdullah Coşkun (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren kaza, saat 11.00 sıralarında ilçenin Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun'un kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

