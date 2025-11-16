Giresun’da dehşete düşüren olay: Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.