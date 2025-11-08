Giresun’da Ersin Aktaş’tan 2 gündür iz yok: Dikkat çeken araba detayı!

ÇEVREDE ARAMA YAPILDI

Ailesinin ise sabah odasını boş bulunca dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gençten ses çıkmaması üzerine ailesi odasına baktığında, yatağın hiç bozulmadığını fark etti. Bunun üzerine aile bireyleri çevrede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ersin Aktaş'tan ertesi güne kadar haber alamayan ailesi, durumu Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.