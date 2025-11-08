Giresun’da Ersin Aktaş’tan 2 gündür iz yok: Dikkat çeken araba detayı!

Edinilen bilgilere göre, Perşembe akşamı ilçe merkezinde çalıştığı işyerinden çıkan Ersin Aktaş, akşam saatlerinde köydeki evine dönmek üzere yola çıktı. Aktaş'ın evinin yakınına kadar bir araçla geldiği, ancak o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.
ÇEVREDE ARAMA YAPILDI
Ailesinin ise sabah odasını boş bulunca dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gençten ses çıkmaması üzerine ailesi odasına baktığında, yatağın hiç bozulmadığını fark etti. Bunun üzerine aile bireyleri çevrede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ersin Aktaş'tan ertesi güne kadar haber alamayan ailesi, durumu Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.