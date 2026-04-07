Giresun’da feci kaza! Otomobil metrelerce yüksekten dereye uçtu: Genç sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.04.2026 16:55

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında henüz 19 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkan araç dereye düştü. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte, korkunç kazanın detayları…

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Yağlıdere ilçesine bağlı Tuğlacık köyünde Gökmen Özdemir (19) yönetimindeki 28 ADS 348 plakalı hafif ticari araç, Tuğlacık köyünden Üçtepe beldesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Kazanın ardından yapılan arama çalışmalarında sürücü Gökmen Özdemir, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

