Giresun’da feci kaza! Otomobil metrelerce yüksekten dereye uçtu: Genç sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Yağlıdere ilçesine bağlı Tuğlacık köyünde Gökmen Özdemir (19) yönetimindeki 28 ADS 348 plakalı hafif ticari araç, Tuğlacık köyünden Üçtepe beldesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü.
CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU
Kazanın ardından yapılan arama çalışmalarında sürücü Gökmen Özdemir, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz halde bulundu.