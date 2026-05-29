Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 00:38

Giresun’un Espiye ilçesinde yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilde sürücü Sefer (46) ile eşi Nazmiye Akgün (43) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Giresun'daki kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ericek köyünde meydana geldi. Karadoğa Yaylası'ndan dönen Sefer Akgün idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye yuvarlandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Derede ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan Nuran Akgün (19) yaralanırken, sürücü ile eşi Nazmiye Akgün hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı ozerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Cenazeler ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsisi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
