Giresun’da otomobil kanala düştü: 1 kişi kurtarıldı! 2 kişi kayıp

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Deveci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı din görevlisi Hakan Şengül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan diğer 2 kişi için çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTI

Kaza sonrası yaşananları ve kurtarma anlarını anlatan Kadir Topşir, "Kazayı görünce durduk, ip bulduk. İple kurtarmaya çalıştık. Birini kurtarabildik, diğerleri gözümüzün önünde suda kayboldu. Bayağı bir bitkin düşmüşlerdi, ipe tutunamadılar" dedi.