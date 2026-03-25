Giresun’da yürek burkan yangın: Alevler yükseldi, hayatı söndü! 1 can gitti, 1’i yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Demiray'a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.