Giresun’da yürek burkan yangın: Alevler yükseldi, hayatı söndü! 1 can gitti, 1’i yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Demiray'a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BİR HAYAT ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın sırasında evde bulunan Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ARACA YANDAN ÇARPIP, KENDİNİ YERE ATMIŞTI
Fevzi Demiray, geçen yıl ekim ayında Gazi Caddesi'nde, düşük hızda ilerleyen bir otomobile yandan çarpmış, ardından da aracın çarptığı izlenimi vermeye çalışarak kaporta üzerinden kendisini yere bırakmıştı.