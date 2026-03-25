Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da yürek burkan yangın: Alevler yükseldi, hayatı söndü! 1 can gitti, 1'i yaralı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 16:46 Son Güncelleme: 25.03.2026 16:54

Giresun'da yürek burkan yangın: Alevler yükseldi, hayatı söndü! 1 can gitti, 1'i yaralı

Giresun’da gece yarısı çıkan yangın faciaya dönüştü. 2 katlı evde alevlere yakalanan 62 yaşındaki Fevzi Demiray yaşamını yitirirken, onu kurtarmak için içeri giren yakını yaralandı. Olayın detayları ve Demiray’ın geçmişteki dikkat çeken görüntüleri yeniden gündeme geldi.

DHA Yaşam
Giresun’da yürek burkan yangın: Alevler yükseldi, hayatı söndü! 1 can gitti, 1’i yaralı
  • ABONE OL

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Demiray'a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BİR HAYAT ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın sırasında evde bulunan Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARDIMA KOŞTU, YARALI KURTULDU

Demiray'ı alevlerin arasından kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan Sadullah Başaran ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ARACA YANDAN ÇARPIP, KENDİNİ YERE ATMIŞTI

Fevzi Demiray, geçen yıl ekim ayında Gazi Caddesi'nde, düşük hızda ilerleyen bir otomobile yandan çarpmış, ardından da aracın çarptığı izlenimi vermeye çalışarak kaporta üzerinden kendisini yere bırakmıştı.

Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatan Demiray'ın yanına yaklaşmıştı. Demiray'ın, dakikalarca yolda yattıktan sonra kalkıp, kendi isteğiyle caddeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da yürek burkan yangın: Alevler yükseldi, hayatı söndü! 1 can gitti, 1'i yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz