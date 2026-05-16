Giresunlu Deva’dan Avrupa çıkarması: İki kolda Şampiyonluk

Macaristan'da 30 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Giresunlu milli sporcu Deva Dübüş büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 18 yaş altı kızlar 50 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak hem sağ kol hem de sol kol müsabakalarında Avrupa Şampiyonu oldu.

Şampiyonada üstün performans sergileyen Deva Dübüş, kazandığı iki altın madalya ile adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Çifte şampiyonluk, başta Giresun olmak üzere tüm spor camiasında büyük sevinç ve gururla karşılandı. Türk sporuna büyük gurur yaşatan genç milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başarılı sporcunun antrenörü Ömer Faruk Sipahi ise, "Sporcumuz Deva Dübüş'ün gelecekte dünya şampiyonalarında da önemli dereceler elde etmesini hedefliyoruz" dedi.