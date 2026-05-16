Haberler Yaşam Haberleri Giresunlu Deva’dan Avrupa çıkarması: İki kolda Şampiyonluk
Giriş Tarihi: 16.05.2026 14:27

Giresunlu Deva’dan Avrupa çıkarması: İki kolda Şampiyonluk

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda mücadele eden Giresunlu milli sporcu Deva Dübüş, 18 yaş altı kızlar 50 kilo kategorisinde hem sağ hem sol kolda Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye’ye çifte gurur yaşattı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresunlu Deva’dan Avrupa çıkarması: İki kolda Şampiyonluk
  • ABONE OL

Macaristan'da 30 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Giresunlu milli sporcu Deva Dübüş büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 18 yaş altı kızlar 50 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak hem sağ kol hem de sol kol müsabakalarında Avrupa Şampiyonu oldu.

Şampiyonada üstün performans sergileyen Deva Dübüş, kazandığı iki altın madalya ile adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Çifte şampiyonluk, başta Giresun olmak üzere tüm spor camiasında büyük sevinç ve gururla karşılandı. Türk sporuna büyük gurur yaşatan genç milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başarılı sporcunun antrenörü Ömer Faruk Sipahi ise, "Sporcumuz Deva Dübüş'ün gelecekte dünya şampiyonalarında da önemli dereceler elde etmesini hedefliyoruz" dedi.

#GİRESUN #MACARİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunlu Deva’dan Avrupa çıkarması: İki kolda Şampiyonluk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA