Gişeden hızlı geçişleri Jandarma affetmedi: "HGS AKIMI"na Jandarma darbesi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi tarafından; kimliği belirsiz kişiler tarafından bazı sosyal medya hesaplarında, Otoyol Jandarması sorumluluk alanında bulunan gişelerle ilgili olarak "HGS AKIMI" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" başlıklar altında paylaşımlar yapanları affetmedi. Tespiti yapılan hesaplar takibe alınarak operasyon gerçekleştirildi.

Şahısların, yakın zamanda yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında çekilen bu paylaşımlara karşı tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında; Çekmeköy ilçesinde 20.04.2025 Pazar günü saat 16:25'de araçla Hüseyinli Gişelerinden 110 km/h hızla yaptığı geçişin sosyal medya platformu üzerinden paylaşan M.Ö isimli şahıs Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinde yakalandı.

Sürücü M.Ö.'ye 2. Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi tarafından, 2918 sayılı kanunun 73/C,47/1-c 46/2-c ve 56/1-a maddeleri gereği 6 bin 320 Lira idari para cezası tanzim edildi. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınan M.Ö.şahıs, 24.04.2025 Perşembe günü Anadolu Adliyesine sevk edilmiş, İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğince sürücü belgesine 4 ay süre ile el konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.