Gişelere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 15.30 sıralarında Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı- TEM Otoyolu bağlantı yolu Oranlı gişeleri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Faruk Yılmaz'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir sebeple gişelerin beton bariyerine çarparak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, iki gişe arasındaki beton bariyer üzerine çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Faruk Yılmaz otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Faruk Yılmaz'ın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin nöbetçi cumhuriyet savcısı eşliğinde yaptığı çalışması sonrasında Yılmaz'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TRAFİK TEK YÖNDEN VERİLDİ

Kaza nedeniyle Orhanlı gişelerin Edirne istikametine trafik akışı tek gişeden verildi. Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

