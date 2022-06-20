eBay'in GittiGidiyor'u Türkiye sahasından çekeceği yönündeki haberler medya gündemindeki yerini alırken son dönemde artan rekabet haberin doğruluğunu destekler nitelikte. Bu noktada özellikle kullanıcıları tarafından "Gittigidiyor kapanıyor mu, Türkiye'den çekildi mi?" soruları yanıt arıyor. Diğer e-ticaret sitelerinin geniş bir rekabet sahası oluşturması oldukça etkili. Peki, Gittigidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak? İşte cevaplar…
GİTTİGİDİYOR KAPANIYOR MU?
"Gittigidiyor kapanıyor" haberleri doğru çıktı. ABD merkezli küresel e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor'un Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.
Bugünden itibaren satıcılardan yeni ilan kabul etmeyecek olan site, ne zaman tamamen alım satımı durduracağını da açıkladı.