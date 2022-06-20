Haberler Yaşam Haberleri GittiGidiyor kapanıyor mu, ne zaman? eBay açıkladı! Gittigidiyor neden kapanıyor, Türkiye'den çekildi mi?
Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:31 Son Güncelleme: 20.6.2022 11:31

GittiGidiyor kapanıyor mu, ne zaman? eBay açıkladı! Gittigidiyor neden kapanıyor, Türkiye'den çekildi mi?

GittiGidiyor kapanıyor mu, ne zaman? eBay açıkladı! Gittigidiyor neden kapanıyor, Türkiye’den çekildi mi?

Gittigidiyor kapanıyor haberleri gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir online alışveriş platformu olarak Türkiye’de ve daha birçok ülkede hizmet veren e-ticaret firması hakkında ortaya atılan iddiaların ardından “Gittigidiyor neden kapanıyor?” sorusu yanıt aramaya başladı. eBay bünyesinde çalışan e-ticaret sitesi uzun süredir Türkiye’de hizmet veriyor. Peki, Gittigidiyor kapanıyor mu, Türkiye’den çekildi mi, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar…

eBay'in GittiGidiyor'u Türkiye sahasından çekeceği yönündeki haberler medya gündemindeki yerini alırken son dönemde artan rekabet haberin doğruluğunu destekler nitelikte. Bu noktada özellikle kullanıcıları tarafından "Gittigidiyor kapanıyor mu, Türkiye'den çekildi mi?" soruları yanıt arıyor. Diğer e-ticaret sitelerinin geniş bir rekabet sahası oluşturması oldukça etkili. Peki, Gittigidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak? İşte cevaplar…

GİTTİGİDİYOR KAPANIYOR MU?

"Gittigidiyor kapanıyor" haberleri doğru çıktı. ABD merkezli küresel e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor'un Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Bugünden itibaren satıcılardan yeni ilan kabul etmeyecek olan site, ne zaman tamamen alım satımı durduracağını da açıkladı.

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

Gittigidiyor'un kapatılmasına beklendiği gibi geniş rekabet sahası neden oldu. Mali yılda Türkiye'nin faaliyetlerini durdurması ciddi bir etki yaratmayacak.

İşte kapanış tarihi…

GİTTİGİDİYOR NE ZAMAN KAPANACAK?

Sitede 18 Temmuz'dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
GittiGidiyor kapanıyor mu, ne zaman? eBay açıkladı! Gittigidiyor neden kapanıyor, Türkiye'den çekildi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA