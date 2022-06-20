eBay'in GittiGidiyor'u Türkiye sahasından çekeceği yönündeki haberler medya gündemindeki yerini alırken son dönemde artan rekabet haberin doğruluğunu destekler nitelikte. Bu noktada özellikle kullanıcıları tarafından "Gittigidiyor kapanıyor mu, Türkiye'den çekildi mi?" soruları yanıt arıyor. Diğer e-ticaret sitelerinin geniş bir rekabet sahası oluşturması oldukça etkili. Peki, Gittigidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak? İşte cevaplar…