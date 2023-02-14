Gıybet İle İlgili Ayetler - Kuran’da Dedikodu ve Gıybetle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Gıybet, İslam dini açısından büyük bir günah olarak kabul edilmektedir. Kuran-ı Kerim'de gıybet ile ilgili ayet ve hadisler oldukça bulunmaktadır. Bu ayetlerde genel olarak, Müslümanların birbirlerinin kusurlarını araştırıp çekiştirmemeleri gerektiğini ve başkalarının arkasından konuşmanın günah olduğunu ifade etmektedir. Gıybet ile ilgili ayetler ve mealleri ile ilgili aşağıdaki yazımızda kısaca bahsettik. Hadi gelin gıybet ile ilgili ayetleri beraber inceleyelim.

Kuran'da Dedikodu ve Gıybetle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kur'an, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını ve bir arada yaşamalarını sağlamak için ahlaki değerleri öğretmektedir. Bu değerlerden biri de dedikodu ve gıybet yapmamaktır. Dedikodu ve gıybet, insanlar arasında güvensizlik, önyargı ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle, Kur'an'da bu konuda uyarılar ve öğütler bulunmaktadır.

İşte Kur'an'da dedikodu ve gıybetle ilgili bazı ayetler ve hangi surelerde geçtiği:

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemek istemez mi? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir." (Hucurat Suresi, 12. ayet)

Bu ayette, zan ve dedikodudan kaçınmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, insanların kusurlarını araştırmamaları ve birbirlerini arkadan çekiştirmemeleri gerektiği öğütlenmektedir. Ayet aynı zamanda, ölmüş kardeşinin etini yemeyi tiksindiren bir örnek vererek, insanların birbirlerine karşı saygılı olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

"Ey iman edenler! İnsanların çoğu birbirlerine karşı haksızlık yaparlar, dedikoduya kulak verirler ve çoğu yoldan çıkarlar." (Hucurat Suresi, 6. ayet)

Bu ayette, insanların birbirlerine karşı haksızlık yaptıkları, dedikoduya kulak verdikleri ve çoğunun yoldan çıktığı belirtilmektedir. Bu nedenle, insanların bu kötü davranışlardan kaçınmaları ve birbirlerine karşı adil ve dürüst olmaları gerektiği öğütlenmektedir.

"Ey iman edenler! Kendi kendinize yeterli olunuz. Kim bilir, belki Allah sizin sayenizde başkalarına lütfeder. Bir topluluk diğer bir toplulukla alay edip durmasın. Belki de alay ettikleri, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki de alay ettikleri, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplayıp durmayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmanın dışında fısk (yoldan çıkma) nedir? Kim tevbe etmezse işte onlar, zalimlerin ta kendileridir." (Hucurat Suresi, 11. ayet)

Bu ayette, insanların kendi kendilerine yeterli olmaları, başkalarına karşı alay etmemeleri ve birbirlerini kötü lakaplarla çağırmamaları gerektiği öğütlenmektedir. Ayrıca, kadınların da kadınları alaya almamaları gerektiği belirtilmektedir. İnsanların kendilerini ayıplamamaları ve iman dışı davranışlardan kaçınmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

"Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğer toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İyi isimler verin. Fıskın ne olduğunu düşünüyorsanız ona uymaktan sakının. Çünkü Allah, tüm günahları bilir, tüm affedicidir." (Hucurat Suresi, 11. ayet)

Bu ayette de, insanların birbirleriyle alay etmemeleri ve birbirlerini kötü lakaplarla çağırmamaları gerektiği öğütlenmektedir. Ayrıca, fısktan kaçınmanın önemi vurgulanmaktadır. Fısk, Allah'ın emirlerine karşı gelmek, yoldan çıkmak ve günah işlemek anlamlarına gelir. Ayet aynı zamanda, Allah'ın affediciliğine ve tüm günahları bildiğine dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak, Kur'an'da dedikodu ve gıybetle ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde, insanların birbirleriyle alay etmemeleri, birbirlerini kötülememeleri, kusurlarını araştırmamaları ve dedikodu yapmamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, insanların birbirlerine saygı göstermeleri, dürüst olmaları ve Allah'tan korkmaları öğütlenmektedir. Bu nedenle, Kur'an'ın bu öğütlerine uyarak insanlar arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olması mümkündür.