Gizemli yazı herkes tarafından merak ediliyordu! Ayasofya’daki o kağıtların sırrı çözüldü





Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun yazılara ilişkin olarak, "Gördüğümüz kadarıyla çok eski değil. Yüzlerce yıllık hikayesi olan bir mektup değil. Böyle bir adet var Kilise'ye gidenler ayet yazarlar. Dua ettikten sonra yazı bırakırlar. Ama mermerin o şekilde düşmesi ve içerisinde öyle bir boşluk olması rastlanan bir şey değil " dedi.